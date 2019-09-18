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“تغريدات”.. أزبيليكويتا يدعو للقتال و”يويفا” يقدم مشروعه الجديد

منذ 5 دقائق

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سيزار أزبيليكويتا – لاعب تشيلسي

أشار قائد “أسود لندن” في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر) عقب الخسارة امام فالنسيا الاسباني: “ليست النتيجة التي قاتلنا من أجلها في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا، لكن هناك 5 مباريات، سوف نحارب من أجل الحصول على هدفنا”.

الإتحاد الأوروبي لكرة القدم

كشف الحساب الرسمي لموقع “يويفا” على (تويتر)، عن استفادة العديد من الأطفال الإفريقيين من مشاريع وبرامج الاتحاد، بقوله: “سيستفيد الآن 600 طفل أوغندي من الجلسات الأسبوعية حول كرة القدم والمهارات الحياتية، عمل عظيم”.

نادي بايرن ميونيخ

هنأ الحساب الرسمي للنادي البافاري على موقع (تويتر)، الدكتور والمعد البدني هولجر بعيد ميلاده، حيث جاء في التغريدة: “الجميع يتمنون عيد ميلاد سعيد للدكتور هولجر بوريش، رئيس طاقم اللياقة البدنية في بايرن، والذي يتم اليوم عامه الـ 45”.

نادي مانشستر يونايتد

نشر الحساب الرسمي للشياطين الحمر على موقع (تويتر)، تهنئة للاعب السابق أليكس ستيبني، جاء فيها: “يحتفل اليوم حارس يونايتد الهداف اليكس ستيبني بعيد ميلاده، دعونا نتمنى لبطل أوروبا مع الفريق عام 1968 عيد ميلاد سعيد”.

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