“تغريدات”.. أزبيليكويتا يدعو للقتال و”يويفا” يقدم مشروعه الجديد

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سيزار أزبيليكويتا – لاعب تشيلسي

Not the result that we fought for in our first @ChampionsLeague game, but there are 5 more to go and we will fight to get our target. 💙💪 #team pic.twitter.com/CrynzunLM4

— César Azpilicueta (@CesarAzpi) September 18, 2019