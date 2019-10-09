“تغريدات”.. ألابا يودّع شفاينشتايجر والعمايرة يُساند معتز ياسين

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دافيد ألابا – لاعب بايرن ميونيخ

It was an honour to play, fight and win trophies with you. 💪🏾

The game will miss you.

All the best and enjoy your free time Fußballgott! 🙌🏾 @BSchweinsteiger pic.twitter.com/hdUYhYj4h7 — David Alaba (@David_Alaba) October 8, 2019

حرص المدافع النمساوي على وداع باستيان شفاينشتايغر، بعدما أعلن الأخير اعتزاله لعب كرة القدم، حيث نشر صورة له برفقة زميله السابق مع بايرن ميونيخ، مغردا: “إنه لشرف كبير أن ألعب إلى جانبك، القتال وربح البطولات معك، سنفتقدك، استمتع في وقت فراغك”.

كافاني – لاعب باريس سان جيرمان

Visitamos en familia la casa y los jardines de “Claude Monet”.#🎨🖌

Visitons en famillle la maison et les jardins de “Claude Monet“.#🎨🖌

Visitiamo in famiglia la casa e i giardini di “Claude Monet”.#🎨🖌 pic.twitter.com/xGCybPe7Bg — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) October 8, 2019

شارك المهاجم الأوروغوياني صورة له مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على (تويتر)، برفقة زوجته ونجله، أثناء زيارتهم لحديقة الرسام الفرنسي كلود مونيه، مغردا: “دعنا نزور منزل العائلة وحدائق كلود مونيه”.

كريستيانو رونالدو – لاعب يوفنتوس

É sempre uma grande felicidade estar de volta ao meu país, representar a seleção nacional e rever amigos de tantas batalhas. Todos juntos, lutaremos uma vez mais para erguer bem alto o nome de Portugal! Vamos equipa! 💪🏼 🇵🇹 pic.twitter.com/wDiDbtkeiO — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 8, 2019

نشر المهاجم البرتغالي، صورا له من تدريب منتخب بلاده قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، مغردا: “من دواعي سروري دائما أن أعود إلى بلدي لتمثيل الفريق الوطني ورؤية الأصدقاء مع العديد من المعارك، سنقاتل مرة أخرى لرفع اسم البرتغال عاليا”.

لؤي العمايرة – لاعب سابق

حرص حارس مرمى النادي الفيصلي والمنتخب الوطني سابقا، على دعم زميله معتز ياسين، الذي خضع لعملية جراحية مؤخرا، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع (فيسبوك): “الأخ والصديق والرفيق معتز ياسين..عرفتك مؤمنا وصلبا وقويا عند الشدائد، وما تعانيه من إصابة في الوقت الحالي ما هو إلا اختبار جديد لك ولن يثنيك أو يوقف طموحك، كن كما أنت ونحن معك وندعوا لك بالشفاء العاجل، وننتظرك بشغف ونترقب عودتك قريبا صديقي”.

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