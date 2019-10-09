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“تغريدات”.. ألابا يودّع شفاينشتايجر والعمايرة يُساند معتز ياسين

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دافيد ألابا – لاعب بايرن ميونيخ

حرص المدافع النمساوي على وداع باستيان شفاينشتايغر، بعدما أعلن الأخير اعتزاله لعب كرة القدم، حيث نشر صورة له برفقة زميله السابق مع بايرن ميونيخ، مغردا: “إنه لشرف كبير أن ألعب إلى جانبك، القتال وربح البطولات معك، سنفتقدك، استمتع في وقت فراغك”.

كافاني – لاعب باريس سان جيرمان

شارك المهاجم الأوروغوياني صورة له مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على (تويتر)، برفقة زوجته ونجله، أثناء زيارتهم لحديقة الرسام الفرنسي كلود مونيه، مغردا: “دعنا نزور منزل العائلة وحدائق كلود مونيه”.

كريستيانو رونالدو – لاعب يوفنتوس

نشر المهاجم البرتغالي، صورا له من تدريب منتخب بلاده قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، مغردا: “من دواعي سروري دائما أن أعود إلى بلدي لتمثيل الفريق الوطني ورؤية الأصدقاء مع العديد من المعارك، سنقاتل مرة أخرى لرفع اسم البرتغال عاليا”.

لؤي العمايرة – لاعب سابق

حرص حارس مرمى النادي الفيصلي والمنتخب الوطني سابقا، على دعم زميله معتز ياسين، الذي خضع لعملية جراحية مؤخرا، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع (فيسبوك): “الأخ والصديق والرفيق معتز ياسين..عرفتك مؤمنا وصلبا وقويا عند الشدائد، وما تعانيه من إصابة في الوقت الحالي ما هو إلا اختبار جديد لك ولن يثنيك أو يوقف طموحك، كن كما أنت ونحن معك وندعوا لك بالشفاء العاجل، وننتظرك بشغف ونترقب عودتك قريبا صديقي”.

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