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تغريدات .. ألفيس يمسك كرة النار والنني يلتقي أوزيل باسطنبول

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو له مع متابعيه عبر حسابه على (إنستغرام) بمناسبة عيد ميلاده، معلقا: “مرحبا.. في عيد ميلادي الخامس والثلاثين، سأحصل على هدية خاصة جدا لك”.

داني ألفيس – البرازيل

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I’m who I’m! #GoodCrazyLifeStyle🤪

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نشر المدافع البرازيلي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع (إنستغرام) وهو يمسك بكرة النار، معلقا: “أنا من أنا، الجنون نمط حياة”.

لويس سواريز – الأوروغواي

طمأن مهاجم نادي برشلونة الإسباني متابعيه على (تويتر)، بعدما نشر صورة له أثناء خضوعه لبعض التدريبات التأهيلية استعدادا لعودته إلى الملاعب، مغردا: “نستمر في المضي قدما مع المزيد من القوة الإيجابية”.

محمد النني – مصر

التقى محمد النني لاعب نادي باشكتاش التركي بالألماني مسعود أوزيل زميله السابق في آرسنال الإنجليزي، مغردا: “مستر أسيست، من الرائع أن أراك هنا في إسطنبول، أتطلع إليك دائما لأتعلم منك يا أخي، أراك قريبا”.

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