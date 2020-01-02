خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – البرازيل

قام مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة صديقه أندريه فيليبي، معلقا: “منذ 10 سنوات مع أندريه فيليبي”.

أوليفر كان – ألمانيا

2019 is over, an even more exciting year to come! I wish you all a very happy new year and all the best for 2020. For me personally there are great tasks ahead. I'm so happy to return to that club and the @FCBayern family. Pack ma's! 🔥💪🏼 #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/Fjn49EtdIE — Oliver Kahn (@OliverKahn) January 1, 2020

نشر حارس المرمى الألماني السابق صورة له عبر (تويتر) بعد عودته إلى بايرن ميونيخ في منصب المدير التنفيذي، مغردا: “2019 قد انتهى، سنة أكثر إثارة قادمة، أتمنى لكم جميعا عاما سعيدا جدا، مع أطيب التمنيات لعام 2020، بالنسبة لي شخصيا هناك مهام كبيرة تنتظرنا، أنا سعيد جدا بالعودة”.

محمود جنش – مصر

كل سنه وانت طيب يا لولو يا جميييل وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا ❤️🔥 The first birthday pic.twitter.com/NWsFMe92rs — mahmoud genish (@genish_mahmoud) January 1, 2020

احتفل حارس مرمى نادي الزمالك بعيد ميلاد نجله، مغردا: “كل سنة وإنت طيب يا لولو يا جميل.. إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا”.

داني ألفيس – البرازيل

شارك النجم البرازيلي صورة له عبر (إنستغرام) برفقة مجموعة من أصدقائه وصديقاته، معلقا: “حياة طيبة طويلة تبدأ بعقد جديد، لا تنسى أن تغذي مشاعرك وأرواحك، إذا لم تكن كذلك العام الجديد، العقد الجديد سيكون مجرد امتداد لمشاكلك القديمة”.

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