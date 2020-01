خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – البرازيل

قام مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة صديقه أندريه فيليبي، معلقا: “منذ 10 سنوات مع أندريه فيليبي”.

أوليفر كان – ألمانيا

2019 is over, an even more exciting year to come! I wish you all a very happy new year and all the best for 2020. For me personally there are great tasks ahead. I'm so happy to return to that club and the @FCBayern family. Pack ma's! 🔥💪🏼 #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/Fjn49EtdIE

— Oliver Kahn (@OliverKahn) January 1, 2020