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تغريدات .. أندرتيكر يُعلن اعتزاله وهاميلتون يُندد بالعنصرية

منذ دقيقتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لويس هاميلتون – بريطانيا

شارك بطل العالم ست مرات في سباقات فورمولا واحد في تظاهرة ضد العنصرية، مغردا: “ذهبت الى هايد بارك، للمشاركة في التظاهرة السلمية وكنت فخورا بنفسي بعد أن رأيت العديد من الاشخاص من مختلف الأجناس والأصول يؤيدون هذه الحملة (بلاك لايفز ماتر)”.

بورنا تشوريتش – كرواتيا

أعلن لاعب التنس الكرواتي إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد مشاركته في جولة “ادريا”، مغردا: “مرحبا للجميع، أريد أن أعلن عن إصابتي بوباء كوفيد-19، أطلب من جميع الأشخاص الذين خالطتهم في الأيام الأخيرة الخضوع للفحص! آنا آسف حقا للاذى الذي يمكن أن أكون قد تسببت به”.

أندرتيكر – الولايات المتحدة الأميركية

أعلن أسطورة المصارعة الحرة اعتزاله هذه الرياضة الاستعراضية وذلك في الحلقة الأخيرة من فيلمه الوثائقي، بقوله: “لن استمر في WWE، لم يبق لدي شيء أخر لإنجازه على الحلبة، أعتقد أنني في مكاني الآن… إذا كانت هناك نهاية مثالية للمهنة، اعتقد أن هذه أفضل نهاية”.

رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم

كشف الحساب الرسمي لرابطة “الليغ1” عن الكرة الجديدة لمباريات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، مغردا: “إكتشف نسخة 2020/2021 من إليسا، هذا البالون سيستخدم من اليوم الأول لبطولة كرة القدم، تم إعادة التصميم ليتناسب مع الهوية الجديدة للدوري الذي سيُطلق عليه إسم “ليغ1 أوبر إيتس”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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