عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – البرازيل

هنأ لاعب نادي باريس سان جيرمان زميله الفرنسي كليان مبابي بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد أخي”.

جيمس رودريغيز – كولومبيا

نشر لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة لزوجته ومولوده الجديد صامويل عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “الأطفال هبة من الله.. أحبك بكل روحي”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

رحب لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي بزميله السابق ومدربه الجديد أرتيتا والذي تولى مهمة القيادة الفنية للغانرز، مغردا: “مرحبا بالعودة إلى عائلة آرسنال”.

فيكتور وانياما – كينيا

It is an honour to have received The Head of State Commendation from His Excellency President Uhuru Kenyatta. May this recognition inspire future generations of Sports men and women of our great nation, KENYA. 🇰🇪🇰🇪🇰🇪

