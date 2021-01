خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مسعود أوزيل – ألمانيا

حرص الدولي الألماني مسعود أوزيل على التواجد في المقصورة الرسمية لدعم فريقه الجديد فناربخشة أمام قيصري سبور في بطولة الدوري التركي، مغردا: “مبروك النقاط الثلاث لفريقنا، كانت أمسية رائعة في ملعب أولكر”.

سيزار أزبيليكويتا – إسبانيا

I have shared many memories with you since 2012, first as team-mate and then as manager. I’ve learned so much from you. I wish you all the best for the future pic.twitter.com/v1wDykt69t

— César Azpilicueta (@CesarAzpi) January 25, 2021