خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مسعود أوزيل – ألمانيا

Takımımıza tebrikler! +3 💛💙 Ülker stadyumunda harika bir akşamdı 🏟️💪🏼 @Fenerbahce pic.twitter.com/vd7ykp99ar — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 25, 2021

حرص الدولي الألماني مسعود أوزيل على التواجد في المقصورة الرسمية لدعم فريقه الجديد فناربخشة أمام قيصري سبور في بطولة الدوري التركي، مغردا: “مبروك النقاط الثلاث لفريقنا، كانت أمسية رائعة في ملعب أولكر”.

سيزار أزبيليكويتا – إسبانيا

I have shared many memories with you since 2012, first as team-mate and then as manager. I’ve learned so much from you. I wish you all the best for the future pic.twitter.com/v1wDykt69t — César Azpilicueta (@CesarAzpi) January 25, 2021

ودع الإسباني سيزار أزبيليكويتا الظهير الأيمن لنادي تشيلسي الإنجليزي، مدربه فرانك لامبارد بعد انهاء تعاقده مع (البلوز) بالتراضي، مغردا: “لقد شاركت العديد من الذكريات معك منذ عام 2012، أولا كزميل في الفريق ثم كمدير، لقد تعلمت منك الكثير، أتمنى لك التوفيق بالمستقبل”.

غاريث بيل – ويلز

عبر الدولي الويلزي غاريث بيل عن سعادته بتأهل فريقه توتنهام إلى الدور الخامس من بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ويكومب واندررز من الدرجة الأولى بنتيجة 4-1، مغردا: “الجولة المقبلة.. توتنهام”.

توتنهام – إنجلترا

هنأ الحساب الرسمي لنادي توتنهام الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بعيد ميلاده الـ 58، مغردا: “عيد ميلاد سعيد مورينيو”.

[email protected]