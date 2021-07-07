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تغريدات.. أولمو يشعر بالفخر مع إسبانيا وبينيتيز يعود للبريميرليغ

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

داني أولمو – إسبانيا

نشر المهاجم الإسباني داني أولمو تدوينة، قال فيها: “أشعر بالفخر لأنني مررت بهذه التجربة مع هذه المجموعة الرائعة، أنا متأكد من أنه ستتاح لنا فرص جديدة مرة أخرى وأننا سنحتفل بأشياء عظيمة معا، شكرا لأولئك الذين كانوا دائما يشجعوننا. هذه مجرد البداية”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

قام الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بمشاركة صورة له مع طفله (كريستيانو جونيور) أثناء قضاء إجازته في البحر، مغردا: “طفلي”.

رافاييل بينيتيز – إسبانيا

شارك الإسباني رافاييل بينيتيز، المدير الفني الجديد لنادي إيفرتون الإنجليزي، صورا له من قيادته لتدريبات “التوفيز”، مغردا: “مرة أخرى في الدوري الممتاز”.

روبرتو مانشيني – إيطاليا

احتفل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني ببلوغ فريقه إلى نهائي اليورو بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، مغردا: “أي نوع من الموسيقى”، في إشارة إلى طريقة احتفاله مع اللاعبين.

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