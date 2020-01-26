خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مسعود أوزيل – ألمانيا

نشر لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) مع زميله ماتيو غندوزي وهو يربط الحذاء له، معلقا: “حان الوقت للانحناء والترحيب في بريداتور الجديد، كم عدد المسامير”.

إريك تشوبو – الكاميرون

قام لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنشر صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة صديقته أثناء حضورهما لإحدى مباريات بطولة الـ NBA، معلقا: “حبيبتي والسلة، فريق قوي”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

شارك مهاجم ميلان الإيطالي، صورة لملعب (باديل زينتر) لكرة المضرب عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “أفضل مرفق تنس بالعالم”.

لوكاس بودولسكي – ألمانيا

كشف بودولوسكي عن رقم قميصه مع ناديه أنطاليا سبورت التركي، حيث تمسك اللاعب بالحصول على رقمه المفضل (11)، مغردا: “عودة إلى الرقم القديم”.

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