تغريدات .. إبراهيموفيتش في رحلة صيد وفيدال يشارك بـ “بيت المال”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

شارك لاعب نادي ميلان الإيطالي، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء قيامه برحلة صيد، معلقا: “يا له من يوم”.

روبرتو فيرمينو – البرازيل

احتفل لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد والدته، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد والدتي، شكرا لك على حبك وتفانيك، شكرا لك على كونك ذلك الشخص المميز”.

أرتورو فيدال – تشيلي

Nueva temporada!!!🤴🏽👍🏽🔥💪🏽

La casa de papel 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tbSAqGgp2Y — Arturo Vidal (@kingarturo23) April 11, 2020

كشف لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن مشاركته مع أبطال المسلسل الإسباني (بيت المال)، مغردا: “موسم جديد، بيت المال”.

تير شتيغن – ألمانيا

👏🏻👏🏻👏🏻 Més que una família ! Força Barça! 🔵🔴 @FCBarcelona https://t.co/zwofv1qBam — Marc ter Stegen (@mterstegen1) April 11, 2020

نشر حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع (تويتر) لطفلين يستعرضان موهبتهما في حراسة المرمى، مغردا: “أكثر من عائلة، قوة برشلونة”.

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