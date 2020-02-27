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تغريدات .. إبراهيموفيتش يتحدى ميلان ونيمار في سهرة خاصة

منذ 14 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – البرازيل

نشر مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة نجم كرة الطائرة البرازيلي برونو ريزيندي، معلقا: “معا من مجرد الضحك، من الجيد أن أراك يا أخي”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

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شارك مهاجم نادي ميلان الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) من تدريبات فريقه، معلقا: “عليك الإمساك بي يا ميلان”.

لوكاس مورا – البرازيل

تواجد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، رفقة مدرب الكلب الخاص به، معلقا: “أردت أن أشارككم العمل الجاد الذي يقوم به صديق جيد جدا في فرنسا، قام فيكتور بإنشاء مركز للكلاب لتوفير خدمات التدريب، أستطيع أن أقول إنها تعمل، أنا عميل، وفلاش يحب فيكتور وأنا أعلم أنه في أيدٍ أمينة، اتبعه واتصل به إذا كنت بحاجة إليه”.

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

نشرت الصفحة الرسمية للسيتيزينز، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور (إنستغرام) لفنان إسباني يرسم نجوم ومدربي ريال مدريد والسيتي، وعلقت الصفحة: “الفنانون على وشك اتخاذ مركز الصدارة في مدريد”.

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