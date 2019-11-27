تغريدات.. إبراهيموفيتش يكشف وجهته المقبلة وشاكيري يتعاطف مع ألبانيا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

كشف إبراهيموفيتش في فيديو له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، عن قميص ناديه الجديد هاماربي السويدي، واضعا حدا لتكهنات عودته إلى الدوري الإيطالي.

فيرجيل فان دايك – هولندا

تساءل مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، وأحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، في صورة نشرها عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، عن اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة، معلقا: “من سيفوز بجائزة بالون دور؟”.

شيردان شاكيري – سويسرا

أعرب الدولي السويسري شاكيري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعاطفه مع الشعب الألباني عقب الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا، والذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا، مغردا: “نصلي من أجل ألبانيا”.

محمود جنش – مصر

عشان تبقى اول واحد لازم تكون اسرع واحد#اورنچ_اسرع_شبكة_في_مصر pic.twitter.com/oTFcLgLazT — mahmoud genish (@genish_mahmoud) November 26, 2019

شارك حارس مرمى نادي الزمالك المصري، في حملة إعلانية لإحدى شركات الإتصالات، حيث نشر فيديو له عبر موقع (تويتر) كدعاية لشركة الإتصالات المصرية.

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