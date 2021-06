تغريدات.. إبراهيموفيتش يلهو مع كلبه وأوزيل يحتفل بعيد زواجه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سيسك فابريغاس – إسبانيا

Entrenando y mostrándoles donde todo empezó 👶🏻😃 Training and showing them where it all started 👶🏻😃 pic.twitter.com/61QEXvoyO5 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) June 7, 2021

شارك اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس صورة له أثناء قيامه بتدريبات خاصة مع أطفاله، مغردا: “التدريب وإظهارهم من حيث بدأ كل شيء”، في إشارة إلى أطفاله.

ممفيس ديباي – هولندا

Happy to see the fans in the stadium yesterday 🧡 pic.twitter.com/ZRUZQt9pOJ — Memphis Depay (@Memphis) June 7, 2021

أبدى الهولندي ممفيس ديباي سعادته بعودة الجماهير لمؤازرة منتخب بلاده أمام جورجيا (3-0) بسبب غياب قسري طويل فرضته جائحة كورونا، مغردا: “سعيد برؤية الجماهير في الملعب”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

Happy anniversary, my love 💍❤️

You've made my life better since the day you've entered it. Thank you for everything! 😘 pic.twitter.com/xtsnOnzRht — Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 7, 2021

احتفل الألماني مسعود أوزيل بعيد زواجه من ملكة جمال تركيا والممثلة أمينة غولتشه، مغردا: “عيد زواج سعيد حبي، لقد جعلت حياتي أفضل منذ اليوم الذي دخلت فيه، شكرا لكل شيء”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

No worries we are friends pic.twitter.com/h4kfm4AP9z — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 7, 2021

نشر الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، صورة له مع كلبه الخاص في منزله، مغردا: “لا تقلق.. نحن أصدقاء”.

