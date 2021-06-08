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تغريدات.. إبراهيموفيتش يلهو مع كلبه وأوزيل يحتفل بعيد زواجه

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سيسك فابريغاس – إسبانيا

شارك اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس صورة له أثناء قيامه بتدريبات خاصة مع أطفاله، مغردا: “التدريب وإظهارهم من حيث بدأ كل شيء”، في إشارة إلى أطفاله.

ممفيس ديباي – هولندا

أبدى الهولندي ممفيس ديباي سعادته بعودة الجماهير لمؤازرة منتخب بلاده أمام جورجيا (3-0) بسبب غياب قسري طويل فرضته جائحة كورونا، مغردا: “سعيد برؤية الجماهير في الملعب”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

احتفل الألماني مسعود أوزيل بعيد زواجه من ملكة جمال تركيا والممثلة أمينة غولتشه، مغردا: “عيد زواج سعيد حبي، لقد جعلت حياتي أفضل منذ اليوم الذي دخلت فيه، شكرا لكل شيء”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

نشر الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، صورة له مع كلبه الخاص في منزله، مغردا: “لا تقلق.. نحن أصدقاء”.

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