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تغريدات .. إيتو يصل مؤتمر افريقيا بدراجة بخارية وكوتينيو في إجازة

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كوتينيو – البرازيل

نشر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة زوجته أثناء قضائه عطلته الأسبوعية، معلقا: “أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة”.

صامويل إيتو – الكاميرون

شارك النجم الكاميروني صامويل إيتو صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) وهو يرتدي زي قيادة الدراجات البخارية، معلقا: “خذلت عشاقي، كانوا ينتظرونني في طائرة خاصة، وصلت على دراجة نارية”.

رمضان صبحي – مصر

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قام لاعب النادي الأهلي المصري والمنتخب الأولمبي بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) تظهر حمله العديد من الكؤوس الخاصة وكأس بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد مساهمته في قيادة “الفراعنة” للفوز على ساحل العاج (2-1) بالنهائي.

تياغو سيلفا – البرازيل

حرص مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على نشر صورة له عبر (تويتر) أثناء تسلمه جائزة أفضل لاعب، مغردا: “كل الشرف والمجد لكم، ممتن جدا للفوز واستلام جائزة أفضل لاعب من الرابطة الفرنسية عن شهر أكتوبر، سعيد جدا بهذا الإنجاز”.

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