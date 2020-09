تغريدات .. إيفرسون ينعى مدربه وبن ناصر يعود للتدريبات

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

هنريك مخيتاريان – أرمينيا

I‘m delighted to announce that I’ve permanently joined the #giallorossi 💛❤️🐺👊🏻 I‘d like to thank @arsenal , its personnel & the millions of #gunners all whom supported me over the past 1,5Y. A special thanks to A. Wenger for having brought me to the club and for his trust in me pic.twitter.com/KD8QJuhAbT

أبدى الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي روما الإيطالي بشكل نهائي، مغردا: “يسعدني إعلان انضمامي بشكل دائم إلى الجيلاروسي، أود أن أشكر آرسنال ومحبي الغانرز الذين دعموني جميعا بالفترة الماضية”.

ألن إيفرسون – أميركا

Thanks For Saving My Life Coach. I’m going to miss you, but I’m sure that you are looking down on us with a big smile. I would give anything just for one more phone call from you only to hear you say, “Hey MF”, then we would talk about everything except basketball……. pic.twitter.com/03yj4gZv5q

— Allen Iverson (@alleniverson) August 31, 2020