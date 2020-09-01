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تغريدات .. إيفرسون ينعى مدربه وبن ناصر يعود للتدريبات

منذ 38 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

هنريك مخيتاريان – أرمينيا

أبدى الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي روما الإيطالي بشكل نهائي، مغردا: “يسعدني إعلان انضمامي بشكل دائم إلى الجيلاروسي، أود أن أشكر آرسنال ومحبي الغانرز الذين دعموني جميعا بالفترة الماضية”.

ألن إيفرسون – أميركا

نعى لاعب كرة السلة الأميركي ألن إيفرسون، المدرب الأسطورة جون طومسون، مغردا: “شكرا لانقاذ حياتي، سأفتقدك، لكنني متأكد أنك تنظر إلينا باستخفاف وابتسامة كبيرة، أريد مكالمة هاتفية واحدة منك فقط لأسمعك تقول، “مرحبا MF” ، ثم سنتحدث عن كل شيء باستثناء كرة السلة”.

إسماعيل بن ناصر – الجزائر

شارك الدولي الجزائري (الفرنسي) إسماعيل بن ناصر، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) تظهر تواجده في تدريبات ميلان الإيطالي، مغردا: “العودة إلى التدريبات”.

مسعود اوزيل – ألمانيا

نشر الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، صورة له مع زميله الفرنسي ماتيو فلاميني، مغردا: “من الممتع دائما ممارسة التمارين مع الأشخاص الذين يحفزونك”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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