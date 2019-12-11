خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو يداعب ابنته، معلقا: “كيف لا يمكنني الوقوع في حب الأميرة الحلوة”.

ماركوس راشفورد – إنجلترا

كشف لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صورة نشرها عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، عن الشخص الذي يشببه إلى حد كبير، معلقا: “هذا الطفل يشبه ماركوس راشفورد”.

ماورو إيكاردي – إيطاليا

احتفل مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر صورة لهما عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد.. الحب سنة أخرى بجانبك، سنة أخرى من الفرح والسعادة إلى جانبك، أنا أحبك”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

❤⚽ Abiriw Ozil Football Club ⚽❤ Nice to have a football club named after me in the Eastern Regional town of Abiriw in Ghana 😁🇬🇭 Glad to see you all smiling in the @arsenal & #M1Ö shirts 🙏🏼 #YaGunnersYa pic.twitter.com/z2bk4aD9yo — Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 10, 2019

شارك لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) داخل مدينة ابيريو أثناء تواجده في نادي أبيريو الغاني، مغردا: “نادي أبيريو أوزيل لكرة القدم، من الجيد أن يكون هناك ناد لكرة القدم اسمه ورائي في مدينة أبيريو الإقليمية الشرقية في غانا، سعيد برؤيتكم جميعا”.

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