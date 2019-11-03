خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

نشر المهاجم السويدي فيديو له عبر صفحته الشخصية على (إنستغرام)، أثناء خروجه في رحلة صيد على قارب مع أصدقائه، مبرزا لحظة اصطياده لسمكة كبيرة.

فينيسوس – البرازيل

شارك لاعب ريال مدريد الإسباني، صورا له عبر صفحته الشخصية على (إنستغرام) مع الممثلة الإسبانية ماجي سيفانتوس، معلقا: “شكرا لكل هذا الحب.. سعدت بلقائك”.

أنطونيلا روكوزو – زوجة ميسي

قامت زوجة المهاجم الأرجنتيني، بنشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على (إنستغرام) رفقة نجلها تياغو احتفالا بعيد ميلاده، وعلقت: “قبل 7 سنوات دخلت حياتي لتعلمني أفضل وظيفة، نحن نحبك كثيرا، عيد ميلاد سعيد تياغو الجميل”.

لوكاس بودولسكي – ألمانيا

أشاد المهاجم الدولي الألماني السابق، بسحر شوطئ البرازيلي، حيث نشر صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع (تويتر)، مغردا: “في أفضل شاطئ بالبرازيل”.

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