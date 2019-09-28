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“تغريدات”.. ابراهيموفيتش يتحدى بوغبا وويستهام يُهنئ بايك

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نادي ويستهام الإنجليزي

هنأ الحساب الرسمي لنادي ويستهام، لاعبه الوسط الإنجليزي السابق جيف بايك بعيد ميلاده، مغردا: “نتمنى عيد ميلاد سعيد للفائز بكأس الإتحاد الإنجليزي عام 1980، جيف بايك”.

تميم بن حمد – أمير دولة قطر

رحّب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بالوفود المشاركة في النسخة 17 من بطولة العالم لألعاب القوى، والتي تستمر حتى 6 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بقوله: “إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالجميع في بطولة العالم لألعاب القوى IAAF الدوحة 2019”.

ليبرون جيمس – لاعب كرة سلة

شارك نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس ولاعب لوس انجلوس ليكرز، مقطع فيديو يظهر مهارة مواطنه لاري ليجند أثناء ممارسته لكرة العمالقة، مغردا: “كان رجلا يلعب ببرودة أعصاب! عيوب الصفر في لعبته، لاري ليجند”.

زلاتان إبراهيموفيتش – غلاكسي الأميركي

نشر المهاجم السويدي فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع (تويتر) وهو يستعرض مهاراته بالكرة، متحديا الفرنسي بول بوغبا: “تحدي المصفوفة، أظهر لي مثلها”.

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