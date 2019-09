“تغريدات”.. ابراهيموفيتش يتحدى بوغبا وويستهام يُهنئ بايك

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نادي ويستهام الإنجليزي

Wishing a very happy birthday to 1980 FA Cup winner, Geoff Pike 🏆🎂 pic.twitter.com/L8ZcNkgHje

هنأ الحساب الرسمي لنادي ويستهام، لاعبه الوسط الإنجليزي السابق جيف بايك بعيد ميلاده، مغردا: “نتمنى عيد ميلاد سعيد للفائز بكأس الإتحاد الإنجليزي عام 1980، جيف بايك”.

تميم بن حمد – أمير دولة قطر

It’s a pleasure to welcome everyone to the IAAF World Athletics Championships Doha 2019 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/3wcVJ3YS5J

رحّب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بالوفود المشاركة في النسخة 17 من بطولة العالم لألعاب القوى، والتي تستمر حتى 6 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بقوله: “إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالجميع في بطولة العالم لألعاب القوى IAAF الدوحة 2019”.

ليبرون جيمس – لاعب كرة سلة

Man he was so COLD!!!!! Zero flaws in his game. Larry Legend https://t.co/agYpDoFlqc

