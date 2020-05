خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إدينسون كافاني – الأوروغواي

نشر مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة ابنته في المزرعة وهما يطعمان بقرة صغيرة، معلقا: “المساعدة”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

تحدى لاعب ميلان الايطالي مشاعر متابعيه مجددا، بعدما نشر صورة له عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “نصف ملك .. نصف شيطان”.

جيمي فاردي – إنجلترا

8 years ago today I signed for this great club…what a journey we’ve been on! @LCFC pic.twitter.com/xKT0eQL2Hy

استذكر مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، لحظات انضمامه لفريق “الثعالب”، مغردا: “قبل 8 سنوات، وقعت اليوم على هذا النادي الرائع، يا لها من رحلة كنا في طريقها”.

ماركوس راشفورد –إنجلترا

Find out on my Facebook where I chat to @andy_murray about finishing college, debuts, mentality, etc.

Ps, some of you were right 👍🏾♥️ pic.twitter.com/rGOgvW9qGh

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) May 18, 2020