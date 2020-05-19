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تغريدات .. ابراهيموفيتش يتحدى جمهوره وكافاني مع ابنته بالمزرعة

منذ 32 دقيقة

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خالد العميري 

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إدينسون كافاني – الأوروغواي

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Ayudando 🐮🍼…

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نشر مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة ابنته في المزرعة وهما يطعمان بقرة صغيرة، معلقا: “المساعدة”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

تحدى لاعب ميلان الايطالي مشاعر متابعيه مجددا، بعدما نشر صورة له عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “نصف ملك .. نصف شيطان”.

جيمي فاردي – إنجلترا

استذكر مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، لحظات انضمامه لفريق “الثعالب”، مغردا: “قبل 8 سنوات، وقعت اليوم على هذا النادي الرائع، يا لها من رحلة كنا في طريقها”.

ماركوس راشفورد –إنجلترا

شارك لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) أثناء أدائه الامتحانات الجامعية، مغردا: “اكتشف على الفيسبوك الخاص بي، حيث أدردش مع البريطاني آندي موراي حول إنهاء الكلية لأول مرة، ملحوظة، كان بعضكم على حق”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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