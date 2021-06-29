تغريدات.. اغويرو يحتفل ومبابي يعتذر ونوفاك سعيد بالعودة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كيليان مبابي – فرنسا

عبر الفرنسي كيليان مبابي عن حزنه وأسفه الشديدين بعد إهداره ركلة جزاء ساهمت بإقصاء منتخب بلاده أمام سويسرا في بطولة اليورو (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، مغردا: “من الصعب جدا طي الصفحة، الحزن عميق بعد هذا الاقصاء، أنا آسف لهذه الركلة، أردت مساعدة الفريق لكني اخفقت، من الصعب النوم، لكنها للأسف مخاطر هذه الرياضة التي أحب”.

دييغو يورينتي – إسبانيا

Carácter, personalidad, capacidad de sufrimiento… y MUCHO FÚTBOL!!! Este grupo es espectacular y ya estamos en cuartos!!! A por más!!! Vamos España!!! #EURO2020 pic.twitter.com/dEErvBgAsM — Diego Llorente (@diego_2llorente) June 28, 2021

أبدى المدافع الإسباني دييغو يورينتي سعادته بتأهل منتخب بلاده لربع نهائي بطولة كأس أوروبا بعد الفوز المثير على كرواتيا بنتيجة 5-3 في مباراة حسمت بالأشواط الإضافية، مغردا: “الشخصية والقدرة على المعاناة، والكثير من كرة القدم، هذه المجموعة مذهلة ونحن بالفعل أحياء”.

سيرجيو أغويرو – الأرجنتين

A seguir así! Vamos 🇦🇷 !! Y orgulloso por los 100 partidos con la selección 🤟🏽 pic.twitter.com/X6mwjlPWOz — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 29, 2021

احتفل الدولي الأوروغوياني سيرجيو أغويرو بوصوله للمباراة رقم 100 مع منتخب بلاده بعدما ساهم بفوز “التانغو” على بوليفيا بنتيجة 4-1 في ختام مرحلة دور المجموعات لمسابقة كوبا أميركا، مغردا: “يبقى علم الأرجنتين مرتفعا، خضت 100 مباراة مع المنتخب الوطني وافتخر بذلك”.

نوفاك ديوكوفيتش – صربيا

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول في العالم، مشواره في منافسات بطولة ويمبلدون – إحدى البطولات الأربع الكبرى – بفوزه على البريطاني جاك داربر، مغردا: “من الجيد أن أعود.. ويمبلدون”.

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