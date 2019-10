“تغريدات”.. اغويرو يُحارب العنصرية وكروس يتحدث عن نجاحاته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

توني كروس – ألمانيا

شارك لاعب الوسط الألماني صورا للمؤسسة الخيرية الخاصة به، مغردا: “تواصل مؤسسة توني كروس نموها.. يسعدنا جدا أن نعلمك أننا ندعم الآن خدمة رعاية الأطفال والشباب في العيادات الخارجية في جرايفسفالد”.

عدي أبو حصوة – الأردن

نشر بطل رياضة الكيك بوكسينج عدي أبو حصوة، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك)، معلقا عليها: “ان شاء الله الى البوسنة من أجل المشاركة في بطولة العالم، دعواتكم لنا”.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

FOUR years ago today, one of the defining matches of my career. Blessed memories 🙏🏾 pic.twitter.com/GuyCP3u0dX

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) October 18, 2019