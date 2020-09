تغريدات .. الآسيوي يبرز كازويوشي ومبابي يؤكد على العمل

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إيكر كاسياس – إسبانيا

شارك الحارس الإسباني المعتزل، إيكر كاسياس، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، تظهر جلوسه على حافة قارب صيد، مغردا: “الوجه السعيد”.

كيليان مبابي – فرنسا

نشر الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عدة صور له من تدريبات فريقه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “العمل، العمل، العمل”.

داني سيبايوس – إسبانيا

🔴⚪️Another great job and one more victory! Step by step we keep growing! Already with our minds on Monday's big match! Let's go Gunners!@Arsenal #CarabaoCup #EFLCup #Vamos #VamosGunners pic.twitter.com/EMC0Jw4zsa

— Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) September 23, 2020