تغريدات .. الآسيوي يبرز كازويوشي ومبابي يؤكد على العمل

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إيكر كاسياس – إسبانيا

شارك الحارس الإسباني المعتزل، إيكر كاسياس، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، تظهر جلوسه على حافة قارب صيد، مغردا: “الوجه السعيد”.

كيليان مبابي – فرنسا

نشر الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عدة صور له من تدريبات فريقه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “العمل، العمل، العمل”.

داني سيبايوس – إسبانيا

أبدى اللاعب الإسباني داني سيبايوس، سعادته بتأهل فريقه آرسنال إلى الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، مغردا: “عمل عظيم ونصر آخر، خطوة بخطوة نستمر في النمو، بالفعل نحن مع عقولنا في مباراة الاثنين الكبيرة، لنذهب آرسنال”.

الإتحاد الآسيوي لكرة القدم

👑 King Kazu 👑 Kazuyoshi Miura became the oldest player ever to play in J-League eclipsing the previous record of 45 years set by Masashi Nakayama! pic.twitter.com/dgwJ9M8Q2w — AFC (@theafcdotcom) September 24, 2020

قام الحساب الرسمي للإتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر (تويتر)، بنشر تفاصيل الرقم القياسي للاعب الياباني كازويوشي ميورا، بقوله: “أصبح كازويوشي ميورا أكبر لاعب يلعب في الدوري الياباني على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 45 عاما والذي سجله ماساشي ناكاياما”.

Khaled.omeri@alghad.jo