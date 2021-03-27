تغريدات.. الأسرة الرياضية تنعى العوضات وصلاح يعزي بضحايا قطار سوهاج

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمير علي بن الحسين – الأردن

رحمك الله يا راتب العوضات

فقدت عائلة كرة القدم الاردنية احد ابنائها الذي قدم الكثير لوطنه خلال مسيرته الحافلة والطويله لاعباً ومدرباً

خالص عزائي لاسرة المرحوم ولاسرة كرة القدم الاردنية… سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جنانه — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) March 26, 2021

نعى سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، اللاعب والمدرب الوطني راتب العوضات، مغردا: “رحمك الله يا راتب العوضات، فقدت عائلة كرة القدم الأردنية أحد أبنائها الذي قدم الكثير لوطنه خلال مسيرته الحافلة والطويلة لاعبا ومدربا، خالص عزائي لأسرة المرحوم ولأسرة كرة القدم الأردنية.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جنانه”.

ناصر المجالي – الأردن

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المدرب الوطني راتب العوضات صباح اليوم بعد مسيرة حافلة قدمها في خدمة كرة القدم الأردنية لاعبا ومدربا. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون. pic.twitter.com/zBcob6K0gl — Nasser Ayman Majali ناصر ايمن المجالي (@nmajali) March 26, 2021

نعى أمين عام اللجنة الاولمبية، ناصر المجالي، اللاعب والمدرب الوطني راتب العوضات، مغردا: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المدرب الوطني راتب العوضات بعد مسيرة حافلة قدمها في خدمة كرة القدم الأردنية لاعبا ومدربا، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

سمر نصار – الأردن

فراقك آلمنا جميعا كابتن راتب العوضات، المدرب الوطني القدير ولاعب منتخبنا السابق… رحمة الله عليك وستبقى حاضرا بقلوبنا دائما.

إنا لله وإنا إليه راجعون… pic.twitter.com/ucdajZXKBu — Samar Nassar (@Samarnnassar) March 26, 2021

ودعت الأمين العام لاتحاد كرة القدم، سمر نصار، الراحل راتب العوضات، بكلمات مؤثرة عبر حسابها على (تويتر)، مغردة: “فراقك آلمنا جميعا كابتن راتب العوضات، المدرب الوطني القدير ولاعب منتخبنا الوطني السابق.. رحمة الله عليك وستبقى حاضرا بقلوبنا دائما، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

محمد صلاح – مصر

خالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين — Mohamed Salah (@MoSalah) March 26, 2021

أبدى الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تضامنه مع أسر ضحايا ومصابي قطار سوهاج، والذي أدى إلى وفاة 32 مواطنا مصريا واصابة نحو 108 أشخاص، مغردا: “خالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

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