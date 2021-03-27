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تغريدات.. الأسرة الرياضية تنعى العوضات وصلاح يعزي بضحايا قطار سوهاج

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمير علي بن الحسين – الأردن

نعى سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، اللاعب والمدرب الوطني راتب العوضات، مغردا: “رحمك الله يا راتب العوضات، فقدت عائلة كرة القدم الأردنية أحد أبنائها الذي قدم الكثير لوطنه خلال مسيرته الحافلة والطويلة لاعبا ومدربا، خالص عزائي لأسرة المرحوم ولأسرة كرة القدم الأردنية.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جنانه”.

ناصر المجالي – الأردن

نعى أمين عام اللجنة الاولمبية، ناصر المجالي، اللاعب والمدرب الوطني راتب العوضات، مغردا: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المدرب الوطني راتب العوضات بعد مسيرة حافلة قدمها في خدمة كرة القدم الأردنية لاعبا ومدربا، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

سمر نصار – الأردن

ودعت الأمين العام لاتحاد كرة القدم، سمر نصار، الراحل راتب العوضات، بكلمات مؤثرة عبر حسابها على (تويتر)، مغردة: “فراقك آلمنا جميعا كابتن راتب العوضات، المدرب الوطني القدير ولاعب منتخبنا الوطني السابق.. رحمة الله عليك وستبقى حاضرا بقلوبنا دائما، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

محمد صلاح – مصر

أبدى الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تضامنه مع أسر ضحايا ومصابي قطار سوهاج، والذي أدى إلى وفاة 32 مواطنا مصريا واصابة نحو 108 أشخاص، مغردا: “خالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

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