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تغريدات .. الأسرة الرياضية تنعى نجم الكرة العراقية أحمد راضي

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمير علي بن الحسين

نعى سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الاردني لكرة القدم، نجم الكرة العراقية أحمد راضي، مغردا: “رحم الله الأخ والصديق النجم العربي الكبير أحمد راضي الذي كان في طريقه الى عمان لتلقى العلاج من مضاعفات فيروس كورونا، لقد فقدنا هامة رياضية نفخر ونعتز بها ومثالا بأخلاقه وعزيمته، تعازينا الحارة لعائلته ولشعب العراق والوطن العربي ويلهمنا العلي القدير الصبر والسلوان”.

يونس محمود – العراق

نعى قائد المنتخب العراقي سابقا والذي محللا بشبكة قنوات (بي ان سبورتس) الرياضية القطرية، النجم أحمد راضي، مغردا: “أبكيت قلبي قبل عيني، حبيبي أبو هيا، أكبر صدمة والله يصعب عليه هذا البوست لا حول ولا قوة الا بالله.. إنا لله وانا اليه راجعون”.

عدنان حمد – العراق

نعى المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم والذي يعمل محللا في شبكة قنوات (بي ان سبورتس) الرياضية القطرية، مواطنه أحمد راضي، مغردا: “أخي العزيز أحمد راضي في ذمة الله.. لقد أوجعنا فراقك ولكن لا نقول الا ما يرضي الله، إنا لله وأنا اليه راجعون.. رحمك الله يا أبا هيا وغفر لك وأسكنك فسيح جناته”.

حفيظ دراجي – الجزائر

نعى المعلق الجزائري في شبكة قنوات (بي ان سبورتس)، أيقونة كرة القدم العراقية أحمد راضي، مغردا: “لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، فاجعة كبيرة تضرب الوسط الرياضي العراقي والعربي برحيل النجم أحمد راضي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. خالص التعازي لكل الأحبة في العراق ،إنا لله وإنا إليه راجعون”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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