تغريدات.. الأمير علي مع المغامر مصطفى سلامة وسواريز يروّج لشركة ملابس

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمير علي بن الحسين

مع صديقي العزيز مصطفى سلامه الذي يرفع راسنا إلى أعلى قمم العالم ويروي قصصا ملهمة لأولادنا @mostafasalameh pic.twitter.com/XvWtjuLITC — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 17, 2019

شارك سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، صورة له مع المغامر الأردني مصطفى سلامة، مغردا: “مع صديقي العزيز مصطفى سلامة، الذي يرفع راسنا إلى أعلى قمم العالم، ويروي قصصا ملهمة لأولادنا”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له برفقة زملائه عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) بعد التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا بعد الفوز على لوكسمبورج، معلقا: “نحن في يورو 2020.. مبروك للفريق”.

نيمار دا سيلفا – البرازيل

قام مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنشر صورة له رفقة نجله ووالدته عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، من داخل ديزني لاند باريس، حيث يحرص اللاعب على قضاء وقت ممتع مع عائلته، مستثمرا فترة توقف المنافسات في الدوريات الأوروبية بسبب الإستحقاقات الدولية.

لويس سواريز – الأوروغواي

كشف لاعب نادي برشلونة الإسباني، في صورة له نشرها عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، عن مشاركته في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية، معلقا: “لا يوجد شيء يمكن رؤيته هنا، متوفر الآن”.

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