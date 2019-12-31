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تغريدات .. الأمير علي يُهنئ بالعام الجديد وليفاندوفيسكي يستجم

منذ 15 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمير علي بن الحسين

هنأ سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية في الإتحاد الأردني لكرة القدم، بحلول العام الجديد، مغردا: “كل عام والبشرية أجمع في تقدم نحو السلام والطمأنينة، بارك الله في جهودكم ووفق خطاكم في العام المقبل، وجعله عام ازدهار ورخاء عليكم وعلى أحبابكم”.

لوكا مودريتش – كرواتيا

نشر لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، صورا له على موقع (إنستغرام) رفقة زوجته في حديقة الحيوانات بدبي مع مجموعة من الحيوانات، معلقا: “أصدقاؤنا الجدد”.

كيليان مبابي – فرنسا

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Happy Birthday King 👑🏀 @kingjames

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شارك لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر (إنستغرام) برفقة ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأميركي، معلقا: “كل عام وأنت بخير”.

روبرت ليفاندوفيسكي – بولندا

قام مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، بنشر صورة له عبر (إنستغرام) على الشاطئ، حيث يقضي اللاعب إجازة رأس السنة، معلقا: “آخر أيام السنة، وقت الراحة”.

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