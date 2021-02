تغريدات.. الاتحاد الرياضي العسكري يُهنئ الملك والحبسي يُساند شعبان

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

الاتحاد الرياضي الأردني للشرطة

هنأ الإتحاد الرياضي الأردني للشرطة، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، في يوم الوفاء والبيعة، حيث كتب عبر حسابه على (فيسبوك): “أسمى آيات الإخلاص والوفاء، وأصدق مشاعر الاعتزاز والفخار، نرفعها لعميد آل هاشم جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة – حفظه الله – في يوم الوفاء والبيعة، الذي نستذكر فيه مسيرة من العطاء، وسيرة عطرة عابقة بالوفاء، سجلها في ضمير الوطن جلالة الملك الباني الحسین بن طلال، طیب الله ثراه”.

محمود تريزيجيه – مصر

Always happy to see you my brother ❤️🇪🇬 @ElNennY pic.twitter.com/d5r0JbUafZ

رد الدولي المصري محمود تريزيجيه على تغريدة مواطنه محمد النني بعد أن نشر صورة لهما في ملعب (فيلا بارك)، عقب اللقاء الذي انتهى بخسارة آرسنال امام استون فيلا بهدف نظيف، مغردا: “أنت أخي بالفعل”.

علي الحبسي – عمان

تمنى الحارس العماني المعتزل، علي الحبسي، الشفاء لمواطنه يوسف شعبان، مغردا: “يوسف شعبان نجم الأحمر العماني السابق بحاجة الى دعواتكم ودعمكم المعنوي والمادي في صراعه مع مرض السرطان، حملة نطلقها دعما لاخينا الذي شاركنا لحظات لا تنسى مع الأحمر وجماهيره الوفية”.

مانشستر سيتي – إنجلترا

We are saddened to learn of the passing of lifelong fan Vera Cohen.

Vera was a much-loved member of the City family and everyone at the Club would like to send love and best wishes to Vera’s family at this difficult time 💙 pic.twitter.com/MRf0CydUqa

— Manchester City (@ManCity) February 7, 2021