تغريدات.. التعمري وغوس سعيدان بالفوز والجوابرة يدعو لعائلته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إبراهيم الجوابرة – الأردن

كتب لاعب نادي الوحدات، إبراهيم الجوابرة، عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “اللهم لا تريني بأساً في عائلتي ومن أحب، اللهم إني أعوذ بك من غيابهم وفقدهم، اللهم احفظ لي قلوبهم، اللهم احفظ لي عائلتي أينما حلّت خطاهم، اللهم إني استودعتك حياتهم وصحتهم وسعادتهم، فعندك يارب لا تضيع الودائع”.

الإتحاد الأردني لكرة السلة

قرر الاتحاد الأردني لكرة السلة تأجيل مباريات دوري الناشئات تحت سن 16 الى كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، وجاء في بيان الإتحاد الذي نشره عبر صفحته على (فيسبوك): “قررنا تأجيل مباريات دوري الناشئات سن 16 الى شهر كانون الثاني، بناء على رغبة الأندية بعد تلقي الاتحاد كتبا من الأندية المشاركة مفادها رغبتهم بتأجيل البطولة الى بداية يناير 2021”.

موسى التعمري – الأردن

عبر لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي، موسى التعمري، عن سعادته بتحقيق الفوز على سيركل بروج في الدوري المحلي بهدفين لواحد، معلقا: “الحمدلله 3 نقاط، معا أقوى”.

رودريغو غوس – البرازيل

أبدى الدولي البرازيلي رودريغو غوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، سعادته بالفوز على إشبيلية بهدف نظيف في مسابقة الليغا، مغردا: “نتيجة عظيمة.. هيا نواصل ريال مدريد”.

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