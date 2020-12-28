تغريدات.. التعمري يساند العوضات ورونالدو سعيد بجائزة لاعب القرن

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

موسى التعمري – الأردن

تمنى لاعب المنتخب الوطني ونادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي، موسى التعمري، الشفاء العاجل للكابتن راتب العوضات في منشور له عبر حسابه على (فيسبوك)، بقوله: “لا يليق بك إلا الابتسامة يا أيها الحبيب، راتب يا أجمل سنوات المنتخب، راتب يا فخر الأردنيين؛ ستبقى بإذن الله لأبنائك وعائلتك ولكل الذين يحبونك، والهاشميون والأردنيون بإذن الله سندك؛ لا عدمنا هذه الضحكة يا ابن الأكرمين، اللهم شفاء لا يغادر سقما”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

Couldn’t be happier with tonight’s award! As I’m about to celebrate my 20th year as a professional footballer, Globe Soccer Player Of The Century is a recognition that I receive with so much joy and pride!@Globe_Soccer #globesoccer pic.twitter.com/sAIl3V8ezz — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2020

أبدى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، سعادته في الفوز بجائزة أفضل لاعب في القرن الـ21 خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي، مغردا: “لا يمكن أن أكون أكثر سعادة مع الجائزة، بينما أنا على وشك الإحتفال بعامي العشرين كلاعب كرة قدم محترف، هو تقدير أحظى به بكثير من الفرح والفخر”.

جيمس ميلنر – إنجلترا

Drop your levels and you get punished in this league. We have to bounce back quickly and be ready in a few days time #YNWA pic.twitter.com/530HIXYSSf — James Milner (@JamesMilner) December 27, 2020

حث الدولي الإنجليزي جيمس ميلنر زملاءه في ليفربول، على النهوض من كبوتهم والعودة إلى سكة الإنتصارات بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام وست بروميتش ألبيون، مغردا: “قم بإسقاط مستوياتك وستتم معاقبتك في هذا الدوري، علينا أن نتعافى بسرعة وأن نكون مستعدين في غضون أيام قليلة”.

تيو هرنانديز – فرنسا

سخر لاعب ميلان الإيطالي تيو هرنانديز من تصريحات زميله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حول عيد الميلاد، والتي تحدث خلالها على أنه بابا نويل ويقدم الهدايا لجميع أطفاله البالغ عددهم 27، اثنان في السويد والآخرون في ميلانو، في إشارة إلى اللاعبين، مغردا بإيموجي ساخر.

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