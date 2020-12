تغريدات.. التعمري يساند العوضات ورونالدو سعيد بجائزة لاعب القرن

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

موسى التعمري – الأردن

تمنى لاعب المنتخب الوطني ونادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي، موسى التعمري، الشفاء العاجل للكابتن راتب العوضات في منشور له عبر حسابه على (فيسبوك)، بقوله: “لا يليق بك إلا الابتسامة يا أيها الحبيب، راتب يا أجمل سنوات المنتخب، راتب يا فخر الأردنيين؛ ستبقى بإذن الله لأبنائك وعائلتك ولكل الذين يحبونك، والهاشميون والأردنيون بإذن الله سندك؛ لا عدمنا هذه الضحكة يا ابن الأكرمين، اللهم شفاء لا يغادر سقما”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

Couldn’t be happier with tonight’s award! As I’m about to celebrate my 20th year as a professional footballer, Globe Soccer Player Of The Century is a recognition that I receive with so much joy and pride!@Globe_Soccer #globesoccer pic.twitter.com/sAIl3V8ezz

