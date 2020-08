تغريدات .. الجوابرة يمضي لأحلامه وصلاح يلعب مع أطفاله

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إبراهيم الجوابرة – الأردن

تحدث مهاجم نادي الوحدات الأردني إبراهيم الجوابرة، أن الإرادة تصنع المستحيل، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على (فيسبوك): “نحن الذين لا يوقفهم شيء.. نمضي للحلم، وكلنا يقين بأننا سنكون يوما ما نريد، بإذن الله”.

لوكاس سيمونز – بولندا

نشر البولندي لوكاس سيمونز مهاجم النادي الفيصلي، مقطع فيديو وهو يرقص داخل غرفة العزل ابتهاجا باستعداده لمغادرة المستشفى بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد، مغردا: “أغادر المستشفى بعد 11 يوما”، وحمل الفيديو عبارة “هكذا سيكون الشعور عندما يخبروك أنك ستعود إلى المنزل اليوم”.

محمد صلاح – مصر

شارك الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) ، تظهر قضائه جزءا من وقته مع أطفاله، مغردا: “الإختيار المفضل لدي”.

مايكل جونسون – أميركا

Two years ago today I found myself in the hospital having suffered a serious stroke. Unable to walk or stand. I was initially afraid and angry. In this picture I’m smiling because I knew I’d walk again due to the love and support of my wife, my family, friends, and fans. 🙏🏾 pic.twitter.com/SjHLHAZDXZ

— Michael Johnson (@MJGold) August 30, 2020