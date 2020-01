تغريدات.. الحبسي يُعلن اعتزاله ونافاس يحتفل بمباراته 500 مع إشبيلية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

علي الحبسي – عُمان

قرر أسطورة كرة القدم العمانية إعتزال اللعب دوليا عن 38 عاما، حيث كتب الحبسي في حسابه على (تويتر): “بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني، في هذه اللحظة؛ أرفع خالص شكري وجزيل تقديري، لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي الرياضية”.

نادي الشارقة الإماراتي

أعلن نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) شراكته مع أكاديمية نادي أياكس أمستردام الهولندي لمدة 3 سنوات، بحضور عيسى هلال الحزامي ومحسن مصبح وإدوين فان در سار.

خيسوس نافاس – إسبانيا

احتفل نافاس بوصوله للمباراة رقم 500 مع نادي اشبيلية الإسباني، مغردا: “500 مباراة مع اشبيلية، إنه فخر وسأستمر بإضافة المزيد، شكرا لاشبيلية وللنادي الرياضي للحصول على تفاصيل هذا اليوم التاريخي”.

الإتحاد النيجيري لكرة القدم

Happy birthday to former captain and coach of the @NGSuperEagles, Christian Chukwu. 🎂🎂🎂🎂 pic.twitter.com/Qlq67T0Ldn

— The NFF 🇳🇬 (@thenff) January 4, 2020