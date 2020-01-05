تغريدات.. الحبسي يُعلن اعتزاله ونافاس يحتفل بمباراته 500 مع إشبيلية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

علي الحبسي – عُمان

بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني.

في هذه اللحظة؛ أرفع خالص شكري وجزيل تقديري، لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي الرياضية.

أخوكم/ علي الحبسي pic.twitter.com/1xx0KYSjS4 — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) January 4, 2020

قرر أسطورة كرة القدم العمانية إعتزال اللعب دوليا عن 38 عاما، حيث كتب الحبسي في حسابه على (تويتر): “بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني، في هذه اللحظة؛ أرفع خالص شكري وجزيل تقديري، لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي الرياضية”.

نادي الشارقة الإماراتي

نادي الشارقة يعلن الشراكة لثلاثة سنوات مع أكاديمية نادي أجاكس أمستردام الهولندي بحضور عيسى هلال الحزامي محسن مصبح وإدوين فان دار سار pic.twitter.com/duOGaRnl2u — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) January 5, 2020

أعلن نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) شراكته مع أكاديمية نادي أياكس أمستردام الهولندي لمدة 3 سنوات، بحضور عيسى هلال الحزامي ومحسن مصبح وإدوين فان در سار.

خيسوس نافاس – إسبانيا

500 partidos con mi @SevillaFC es todo un orgullo… y que siga sumando muchos más!!!!! Gracias afición, gracias mi Sevilla…. Y gracias al @AthleticClub por el detalle en este día histórico. #VamosMiSevilla #SevillaFCAthletic pic.twitter.com/g5pmKLYzEy — Jesús Navas (@JNavas) January 4, 2020

احتفل نافاس بوصوله للمباراة رقم 500 مع نادي اشبيلية الإسباني، مغردا: “500 مباراة مع اشبيلية، إنه فخر وسأستمر بإضافة المزيد، شكرا لاشبيلية وللنادي الرياضي للحصول على تفاصيل هذا اليوم التاريخي”.

الإتحاد النيجيري لكرة القدم

Happy birthday to former captain and coach of the @NGSuperEagles, Christian Chukwu. 🎂🎂🎂🎂 pic.twitter.com/Qlq67T0Ldn — The NFF 🇳🇬 (@thenff) January 4, 2020

هنأ اتحاد الكرة النيجيري اللاعب والمدرب كريستيان تشوكو بعيد ميلاده، حيث غرّد على (تويتر): “عيد ميلاد سعيد للقائد السابق ومدرب الفريق سوبر اغليز”.

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