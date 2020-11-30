تغريدات.. الخوالدة يُساند الدميري وميسي يودّع مارادونا على طريقته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

خلدون الخوالدة – الأردن

تمنى لاعب نادي معان خلدون الخوالدة، الشفاء للاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات محمد الدميري، وذلك بعد تعرضه لثلاثة كسور على مستوى الوجه، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “ألف سلامة على الكابتن الخلوق محمد الدميري، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك”.

ليونيل ميسي – الأرجنتين

قام الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة، بنشر صورة له عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك) وإلى جانبها صورة الراحل مارادونا وهو يرتدي قميص نيولز أولد بوي، الذي ارتداه عندما لعب مع نادي روزاريو لفترة وجيزة، رافعا كلتا يديه إلى السماء، ومعلقا: “إلى الأبد دييغو”.

مارتن برايثوايت – الدنمارك

Great team performance. Happy birthday @fcbarcelona 💙❤️ Rest In Peace, Maradona 🙏🏾 pic.twitter.com/QgxRfEammD — Martin Braithwaite (@MartinBraith) November 29, 2020

احتفل الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم نادي برشلونة، بالذكرى الـ 121 لتأسيس “البلاوغرانا” والفوز على أوساسونا برباعية نظيفة، مغردا: “أداء فريق رائع، عيد ميلاد سعيد برشلونة، وارقد بسلام يا مارادونا”.

راضي الجعايدي – تونس

Le décès de Pape Bouba Diop est une triste nouvelle pour nous. Il était un grand joueur, sincère et très engagé.

Je présente mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et au peuple sénégalais. pic.twitter.com/j2ojIpkYoH — Radhi Jaidi (@RadhijaidiOff) November 29, 2020

نعى المدرب التونسي راضي الجعايدي، النجم السنغالي “بابا بوبا ديوب” صاحب الهدف الشهير على فرنسا في افتتاح كأس العالم 2002 عن عمر الـ42 بعد صراع طويل مع المرض، مغردا: “وفاة بابا ديوب تعتبر خبرا حزينا لنا.. لقد كان لاعبا كبيرا وملتزما وصادقا.. أقدم التعازي الخالصة لأقاربه وللشعب السنغالي، رحمه الله”.

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