“تغريدات”.. الراجحي يتبرّع بجائزته للايتام وماديسون يدعم صوفي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جيمس ماديسون – إنجلترا

Miss you always Soph 🧡 https://t.co/gZFmqDqU96 — James Maddison (@Madders10) October 19, 2019

حرص لاعب نادي ليستر سيتي على توجيه الشكر لصديقته المصابة بمرض السرطان، بعدما أكدت له أنها تفتقده بشدة خلال الفترة الماضية، مغردا: “نفتقدك دائما يا صوفي”.

فهد المولد – السعودية

شكرا لك على كل ماقدمته كنت بالنسبه لي الأب و الأخ ❤️وبالتوفيق للمدرب الوطني الكابتن محمد العبدلي واخواني اللاعبين والله يوفقهم في القادم وبالتوفيق للإدارة الاتحادية والله يكتب الخير لنادي الاتحاد وان شاء الله نفرح قريبا pic.twitter.com/7699DEtU3y — فهد المولد (@fahad_almowalad) October 19, 2019

قدّم مهاجم نادي اتحاد جدة، شكره للمدرب محمد العبدلي وكافة زملائه مع (العميد)، بقوله: “شكرا لك على كل ماقدمته، كنت بالنسبه لي الأب والأخ، وبالتوفيق للمدرب الوطني الكابتن محمد العبدلي واخواني اللاعبين، والله يوفقهم في القادم، وبالتوفيق للإدارة الاتحادية، والله يكتب الخير لنادي الاتحاد، وان شاء الله نفرح قريبا”.

هاري كين – إنجلترا

A point but still below the standards we set ourselves. Got to stick together to improve this run of results. pic.twitter.com/oZzwpBIgOe — Harry Kane (@HKane) October 19, 2019

نشر المهاجم الإنجليزي صورة له من اللقاء الأخير الذي جمع فريقه توتنهام امام واتفورد وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، مغردا: “نقطة.. ولكن لا يزال دون المعايير التي وضعناها لأنفسنا، حصلت على وعد لتحسين هذا المدى من النتائج”.

يزيد محمد الراجحي – السعودية

بتوفيق الله كأس #رالي_القصيم القصيم جلس عند اهل القصيم 😍😍😍 والجائزة جلست عند أهل القصيم لكفالة الايتام والحمدلله خلصنا الرالى على خير وشكراً من القلب 💚💚💚 pic.twitter.com/hBKXR0icGt — يزيد محمد الراجحي (@Yazeed_AlRajhi) October 19, 2019

تبرّع بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي بجائزة رالي القصيم والذي يُعد إحدى جولات بطولة السعودية للراليات الصحراوية، للأيتام، بقوله: “بتوفيق الله، كأس رالي القصيم جلس عند اهل القصيم، والجائزة جلست عند أهل القصيم لكفالة الايتام، والحمدلله خلصنا الرالي على خير وشكراً من القلب”.

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