“تغريدات”.. الراجحي يتبرّع بجائزته للايتام وماديسون يدعم صوفي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جيمس ماديسون – إنجلترا

حرص لاعب نادي ليستر سيتي على توجيه الشكر لصديقته المصابة بمرض السرطان، بعدما أكدت له أنها تفتقده بشدة خلال الفترة الماضية، مغردا: “نفتقدك دائما يا صوفي”.

فهد المولد – السعودية

قدّم مهاجم نادي اتحاد جدة، شكره للمدرب محمد العبدلي وكافة زملائه مع (العميد)، بقوله: “شكرا لك على كل ماقدمته، كنت بالنسبه لي الأب والأخ، وبالتوفيق للمدرب الوطني الكابتن محمد العبدلي واخواني اللاعبين، والله يوفقهم في القادم، وبالتوفيق للإدارة الاتحادية، والله يكتب الخير لنادي الاتحاد، وان شاء الله نفرح قريبا”.

هاري كين – إنجلترا

A point but still below the standards we set ourselves. Got to stick together to improve this run of results. pic.twitter.com/oZzwpBIgOe

— Harry Kane (@HKane) October 19, 2019