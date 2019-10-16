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“تغريدات”.. الرزاز يُهنئ النشامى وصلاح يتعاطف مع لبنان

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

د. عمر الرزاز – رئيس الوزراء

هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد الفوز على منتخب نيبال (3-0)، بقوله: “مبارك فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على منتخب نيبال الصديق، اليوم حققنا الفوز في الملعب والمدرجات معاً.. الرياضة تجمعنا بالأداء المتميز والأخلاق، وهكذا هو منتخب النشامى نرفع به الرأس دائماً، مبارك للأردن”.

زلاتان ابراهيموفيتش – السويد

نشر المهاجم السويدي فيديو له عبر صفحته الشخصية وهو يراوغ أحد الأشخاص الذين يرتدون ملابس الفضاء، مغردا: “أحمل كراتي إلى القمر”.

مسعود اوزيل – المانيا

قام لاعب الوسط الألماني بنشر صورة له رفقة زوجته، بمناسبة عيد ميلاده، مغردا: “يوم جميل مع زوجتي.. شكرا على تمنيات عيد الميلاد.. بارك الله فيكم جميعا”.

محمد صلاح – مصر

حرص الدولي المصري “مو صلاح” مهاجم نادي ليفربول الانجليزي، على دعم الشعب اللبناني إثر الحرائق التي اندلعت بالعديد من المناطق مؤخرا، مغردا: “كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر”.

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