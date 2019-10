“تغريدات”.. الرزاز يُهنئ النشامى وصلاح يتعاطف مع لبنان

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

د. عمر الرزاز – رئيس الوزراء

هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد الفوز على منتخب نيبال (3-0)، بقوله: “مبارك فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على منتخب نيبال الصديق، اليوم حققنا الفوز في الملعب والمدرجات معاً.. الرياضة تجمعنا بالأداء المتميز والأخلاق، وهكذا هو منتخب النشامى نرفع به الرأس دائماً، مبارك للأردن”.

زلاتان ابراهيموفيتش – السويد

I bring my ballz to the moon pic.twitter.com/cqUUgMj7PC

نشر المهاجم السويدي فيديو له عبر صفحته الشخصية وهو يراوغ أحد الأشخاص الذين يرتدون ملابس الفضاء، مغردا: “أحمل كراتي إلى القمر”.

مسعود اوزيل – المانيا

Lovely day with my wife ♥ Thanks for all the Birthday wishes! May Allah bless you all 🤲🏼 #M1Ö #teşekkürler #danke #merci #terimakasih #obrigado #gracias #grazie pic.twitter.com/h0ApuHbg2S

