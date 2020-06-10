تغريدات .. الرياضي يُهنئ بعيد الجيش وشقم يسأل عن الديموقراطية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

عمر شقم – الأردن

طرح رئيس النادي الأهلي، سؤالا استفهاميا على متابعيه عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك) بعد قرار اتحاد الكرة باستئناف دوري المحترفين في آب (اغسطس) المقبل، جاء فيه: “إذا الموضوع ديموقراطية كان الأولى أن يتماشى القرار مع رأي الأغلبية، واذا كان القرار مع الأقلية فيجب تعويض الأغلبية لتقوم بدورها المطلوب منها رغما عن قدراتها”.

نادي الرياضي أرامكس

هنأ الحساب الرسمي للنادي الرياضي عبر (فيسبوك)، الأردنيين بذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش الأردني، بقوله: “نلجأ إليكم ونلوذ بكم، ولا تغيب بقعة دم شهيد من دفاتركم المشرقة، ومن دفاتر أبنائنا، ليبقى الأردن الهاشمي أمانة وطنية، يحرسها الجيش العربي.. إلى آخر الدم والزمان”.

الإتحاد الأردني لكرة السلة

حرص الإتحاد الأردني لكرة السلة على مواصلة تفاعله مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، حيث نشر صورة لأبعاد الملعب، معلقا: “إعرف عن السلة.. أبعاد ملعب كرة السلة”.

كريم بنزيمة – فرنسا

نشر مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه على (إنستغرام) بجوار سيارته الجديدة، معلقا: “الجميع يريد إعادة”.

Khaled.omeri@alghad.jo