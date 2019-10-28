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تغريدات.. الزمالك يُهنئ النقاز و “يويفا” يحتفي بـ ليفاندوفيسكي

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جون سينا – مصارع

نشر المصارع الأميركي تغريدة غامضة على حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، جاء فيها: “إذا تبادلنا المعلومات الشخصية، فلم تعد شخصية، يحق لأي شخص لديه صوت بتكوين رأي، لكن الفشل في الفهم يؤدي إلى ألم كبير، شعور بالذنب، عار، وندم.. إذا كنت لا تريد آراء الغرباء، قم بمشاركتها مع من تحبهم وتثق بهم”.

الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

قام الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بنشر مقتطفات من الحوار الخاص الذي اجراه مع المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، مغردا: “أتيت للسعودية بهدف كبير.. وهو التأهل لكأس العالم 2022”.

نادي الزمالك

هنأ الحساب الرسمي لنادي الزمالك المصري على موقع (تويتر)، اللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز بعيد ميلاده، مغردا: “عيد ميلاد سعيد للاعبنا الدولي التونسي حمدي النقاز، يتم اليوم عامه السابع والعشرين”.

الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)

سلط الموقع الرسمي للإتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا)، الضوء على البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بعد تسجيله 13 هدفا في البوندسليغا هذا الموسم، منحته صدارة قائمة الهدافين بفارق 7 أهداف عن أقرب مطارديه تيمو فيرنر وفوترفيغورست (6 أهداف) لكل منهما.

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