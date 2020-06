تغريدات .. السعودية تستذكر مونديال الناشئين ودراجي يحتفل بنجاح (نور)

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

المنتخب السعودي لكرة القدم

استذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي لكرة القدم، فوز “الأخضر” بلقب بطولة العالم للناشئين، مغردا: “نعود بكم بالذكريات إلى ما قبل 31 عاما، حينما حقق المنتخب السعودي بطولة كأس العالم للناشئين 1989 في اسكتلندا، ليصبح الأخضر أول منتخب آسيوي يحقق إنجازًا عالميا، لنستمتع سويا بتلك الذكريات”.

حفيظ دراجي – الجزائر

هنأ المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، ابنته باجتياز مرحلة البكالوريا، مغردا: “الله يسعد حبيبتي الغالية نور مثلما أسعدتنا بحصولها على شهادة الباكالوريا 2020 بامتياز، العاقبة لأولادكم وألف مبروك لكل ناجح في كل الأطوار الدراسية.. عندما تفرح بنجاح أولادك تدرك حجم وقيمة الفرح الذي بعثته في نفوس الوالدين عند نجاحك، شكرا دكتورة نور على جهدك وإلتزامك”.

نادي ليستر سيتي الإنجليزي

"We try not to get too frustrated. We've got a long way to go. Seven games now left in the league. A big cup game now at the weekend." 💪

— Leicester City (@LCFC) June 24, 2020