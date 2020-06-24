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تغريدات .. السعودية تستذكر مونديال الناشئين ودراجي يحتفل بنجاح (نور)

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

المنتخب السعودي لكرة القدم

استذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي لكرة القدم، فوز “الأخضر” بلقب بطولة العالم للناشئين، مغردا: “نعود بكم بالذكريات إلى ما قبل 31 عاما، حينما حقق المنتخب السعودي بطولة كأس العالم للناشئين 1989 في اسكتلندا، ليصبح الأخضر أول منتخب آسيوي يحقق إنجازًا عالميا، لنستمتع سويا بتلك الذكريات”.

حفيظ دراجي – الجزائر

هنأ المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، ابنته باجتياز مرحلة البكالوريا، مغردا: “الله يسعد حبيبتي الغالية نور مثلما أسعدتنا بحصولها على شهادة الباكالوريا 2020 بامتياز، العاقبة لأولادكم وألف مبروك لكل ناجح في كل الأطوار الدراسية.. عندما تفرح بنجاح أولادك تدرك حجم وقيمة الفرح الذي بعثته في نفوس الوالدين عند نجاحك، شكرا دكتورة نور على جهدك وإلتزامك”.

نادي ليستر سيتي الإنجليزي

وجّه الحساب الرسمي لليستر سيتي الانجليزي عبر (تويتر)، رسالة إلى لاعبيه حثهم خلالها على بذل المزيد بعد تعادله السلبي مع برايتون، بقوله: “نحاول ألا نشعر بالإحباط الشديد، أمامنا طريق طويل لنقطعه، بقيت 7 مباريات الآن في الدوري، ومباراة كأس كبيرة في نهاية الأسبوع”.

نادي الجزيرة الأردني

أصدر نادي الجزيرة بيانا رسميا أعلن من خلاله عن استقالة أمين سره والناطق الإعلامي، وجاء فيه: “وافق مجلس إدارة النادي في جلسته التي عقدت بتاريخ 23/6/2020 على استقالة أمين سر النادي سامي عبد العزيز والناطق الاعلامي للنادي الدكتور زياد ارميلي، وذلك بناء على طلبهما ولظروف خاصة بهما، وتم تعيين سليم العكش امينا للسر، كما كان هناك قرارات اخرى متعلقة بنفس الموضوع “.

Khaled.omeri@alghad.jo

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