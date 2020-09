تغريدات .. “الشفاء” مفتاح رونالدو وسلامة يواصل نشاطه على “فيسبوك”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع متابعيه تظهر قيامه بتدريبات بدنية في الجيم، مغردا: الشفاء الجيد هو المفتاح”.

مصطفى سلامة – الأردن

نشر المتسلق والمغامر الأردني مصطفى سلامة، صورة له من إحدى الأماكن التي زارها في مغامراته السابقة بالقارة الإفريقية، ليكتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “لا تتوقع أن يتغير الناس، فقط تعلم كيف تتقبلهم كما هم”.

أرتورو فيدال – تشيلي

ودع التشيلي أرتورو فيدال جمهور برشلونة عبر حسابه الرسمي على شبكة (إنستغرام)، بقوله: “أرحل فخورا بارتدائي هذا القميص ومزاملة لاعبين كبار وأشخاص رائعين، أود أن أشكر جميع من أحاطوني دوما بالحب.. أبدأ اليوم مرحلة جديدة من حياتي لكنكم ستكونوا دوما في قلبي، نلتقي قريبا، ويحيا البرسا دائما”.

كايل ووكر – إنجلترا

Great to be back out there tonight. Always a tough place to come to delighted to be taking 3 points back home! 💙 pic.twitter.com/WN0Ud8oJlt

— Kyle Walker (@kylewalker2) September 21, 2020