“تغريدات”.. الشناوي يشكر جماهير الأهلي والراجحي يُهنئ الهلال

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد الشناوي – لاعب الأهلي المصري

وجّه حارس الأهلي المصري رسالة شكر وتقدير إلى جماهير (القلعة الحمراء) بعد التتويج بكأس السوبر على حساب الغريم التقليدي الزمالك، بقوله: “مبروك علينا وعلى جمهورنا اللي دايما ورانا، صوتكم زي العادة بيهز الاستاد! مكنش ينفع تروحوا من غير ما نجيبليكم الكأس، احنا اقوى بيكم والأهلي مكمل وهيفضل فوق الجميع”.

أحمد الراجحي – وزير العمل والتنمية الاجتماعية

بارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية حصول نادي الهلال السعودي على جائزة الرياضة من أجل الخير، مغرداً: “للأندية الرياضية دور كبير في المسؤولية الإجتماعية وزيادة ثقافة العطاء ودعم الأعمال التطوعية والمجتمعية، ونحن بالوزارة أطلقنا العديد من المبادرات، وفي هذا الشأن نهنئ نادي الهلال حصوله على الجائزة”.

كيفن جارنيت – لاعب كرة سلة

These new @NBA2K MyTEAM packs are 🔥🔥🔥 Pull a KG Spotlight Series pack now to run with me & other great players that impacted my career 😤😤 pic.twitter.com/mgdkawXNUd

— Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) September 20, 2019