تغريدات .. العرب يودع الجزيرة وبويول يتواجد في كأس ديفيز

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

يزن العرب

قدم مدافع المنتخب الوطني، شكره لجماهير فريقه السابق الجزيرة، وذلك خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، معلقا: “شكرا للشياطين الحمر، ولجماهير نادي الجزيرة، سنوات رائعة قضيناها سويا لا يمكن نسيانها، كان لي الشرف بتمثيله ورفع شعاره، شكرا لمن احتضنوني وكانوا سبباً في نجاحي.. ‎اليوم رحلة جديدة في القلعة الخضراء، سنهتف سويا وسنحتفل بالألقاب حتما، فريق جمهوره ترك مدرسته وترك أشغاله واشترى تذكرته من رزق عيال، سيجعلك تستمتع بكل تأكيد وتقاتل كالمحاربين، لكي لا تخذلهم، فخور بارتداء القميص الأخضر، وانه لحلم يتحقق”.

كريم بنزيمة – فرنسا

أثار مهاجم ريال مدريد الإسباني الجدل بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو يرفع حذاءه، معلقا: “القصة مكتوبة من قبل الناجين”، في إشارة ساخرة إلى أزمته مع رئيس الاتحاد الفرنسي عقب استبعاده من قائمة الديوك.

كارليس بويول – إسبانيا

نشر مدافع نادي برشلونة السابق صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء تواجده في بطولة كأس ديفيز للتنس، معلقا: “من سيأخذه؟ من سيرفع الكأس؟”.

محمد النني – مصر

مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو.. اللعب في الاوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف. المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح pic.twitter.com/KVVmAjSBAZ — Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 20, 2019

هنأ لاعب نادي باشيكتاش التركي، لاعبي المنتخب الأولمبي المصري بعد تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو، عقب الفوز على جنوب إفريقيا بنصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، معلقا: “مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لأولمبياد طوكيو.. اللعب في الأولمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف، المصريون يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح”.

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