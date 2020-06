تغريدات .. العرسان يشكر الأمير علي والجوابرة “مدريدي”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إبراهيم الجوابرة – لاعب نادي الوحدات

شارك مهاجم فريق نادي الوحدات، إبراهيم الجوابرة، صورة دعائية له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، بقميص أسود يحمل عبارة “مدريدي”.

أحمد العرسان – لاعب نادي الفيصلي

عبّر لاعب فريق النادي الفيصلي والمنتخب الوطني أحمد العرسان، عن شكره وامتنانه لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأردني لكرة القدم بعد إلغاء عقوبته المتمثلة بالإيقاف لمدة 5 مباريات مع غرامة مالية، حيث كتب عبر حسابه على (إنستغرام): “بسم الله الرحمن الرحيم و الحمدلله، أود أن أشكر الإتحاد الأردني ممثلا برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين على قرار العفو العام”.

اللجنة الأولمبية الأردنية

نشر الحساب الرسمي للجنة الاولمبية الأردنية، مقطع فيديو مسجّل من مقابلة بطلة السباحة تاليتا بقلة عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، معلقا: “رياضية في سطور مع بطلة السباحة تاليتا بقلة، والتي تحدثنا عن مسيرتها المليئة بالإنجازات وعلاقتها برياضة السباحة ومشاركتها في دورتين أولمبيتين”.

المنتخب الإنجليزي لكرة القدم

Becks at his best! 🎯#OnThisDay in 2006, David Beckham became the first #ThreeLions man to score at three @FIFAWorldCup finals with what would be his final international goal.pic.twitter.com/t2uNzL9fJo

— England (@England) June 25, 2020