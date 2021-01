تغريدات.. المجالي ينعى حتر وأهداف جديدة لرونالدو

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

"الغد" تطل عليكم بفقرة "تغريدات" لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ناصر المجالي – الأردن

نعى الامين العام للجنة الأولمبية الأردنية، ناصر المجالي، أمين سر الاتحاد الأردني للجمباز، نهى حتر، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة بوفاة الصديقة العزيزة أمين سر الاتحاد الأردني للجمباز السيدة نهى حتر، والتي وافتها المنية بعد مسيرة طويلة في خدمة الرياضة الأردنية من خلال المناصب الإدارية الكثيرة التي شغلّتها، وكانت دائماً حريصة على إظهار مكانة الرياضة الأردنية وتطورها.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

The 1st day of 2⃣0⃣2⃣1⃣ is Friday ❤️ Alhamdulillah 🤲🏼

May God bless you all with good health and happiness this year! #JummaMubarak #HayirliCumalar pic.twitter.com/J5md00nFrA

