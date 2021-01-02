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تغريدات.. المجالي ينعى حتر وأهداف جديدة لرونالدو

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ناصر المجالي – الأردن

نعى الامين العام للجنة الأولمبية الأردنية، ناصر المجالي، أمين سر الاتحاد الأردني للجمباز، نهى حتر، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة بوفاة الصديقة العزيزة أمين سر الاتحاد الأردني للجمباز السيدة نهى حتر، والتي وافتها المنية بعد مسيرة طويلة في خدمة الرياضة الأردنية من خلال المناصب الإدارية الكثيرة التي شغلّتها، وكانت دائماً حريصة على إظهار مكانة الرياضة الأردنية وتطورها.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

هنأ الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم، متابعيه بالعام الجديد، مغردا: “اليوم الأول في العام الجديد 2021 كان الجمعة، الحمد لله، بارك الله فيكم جميعا بالصحة والسعادة هذا العام”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مقطع فيديو له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، حول تطلعاته لبداية العام الجديد، مغردا: “عام جديد لبدايات وأهداف جديدة، دعنا نعمل بجد لتنسيق أجسامنا مع (السكس باك) لتقسيم عضلات البطن للعام 2021”.

فيليب لام – ألمانيا

تمنى النجم الألماني المعتزل فيليب لام، عاما جديدا مليئا باللحظات الجميلة، مغردا: “أتمنى لكم جميعا عام 2021 بسعادة وصحة، أتطلع حقا لهذا المكان ولدي فضول بشأن ما سيجلبه معه، إلى جانب نزهة صغيرة”.

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