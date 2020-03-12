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تغريدات .. المجالي يُشيد بالملاكمة وكاسياس يستذكر ضحايا مدريد

منذ 50 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ناصر المجالي – أمين عام اللجنة الاولمبية

أشاد المجالي بالنجاح التنظيمي الكبير للأردن في استضافة تصفيات الملاكمة، حيث كتب عبر حسابه على (فيسبوك): “نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الإستضافة التي سنتذكرها طويلا لما تخللها من لحظات عظيمة ورائعة للرياضة الأردنية، وتمثل ذلك بتأهل 5 ملاكمين إلى أولمبياد طوكيو”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

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#16años 🙏🕯️

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إستذكر حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، ضحايا تفجيرات مدريد عام 2004، معلقا عبر حسابه الرسمي على (إنستغرام): “16 عاما”.

كايل والكر – إنجلترا

شارك لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له مع متابعيه عبر حسابه على موقع (تويتر)، مغردا: “دائما تريد أن تمضي الألعاب، لكن في هذه الحالة يجب وضع صحة وسلامة المشجعين أولا، متمنيا للسيد ماريناكيس الشفاء العاجل”.

محمد عواد – مصر

احتفل حارس مرمى نادي الزمالك بعيد ميلاد زوجته، مغردا: “كل عام وأنت بخير حبيبتي، إن شاء الله تكون سنة سعيدة، دكتورة حنين”.

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