تغريدات .. المجالي يُشيد بالملاكمة وكاسياس يستذكر ضحايا مدريد

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ناصر المجالي – أمين عام اللجنة الاولمبية

أشاد المجالي بالنجاح التنظيمي الكبير للأردن في استضافة تصفيات الملاكمة، حيث كتب عبر حسابه على (فيسبوك): “نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الإستضافة التي سنتذكرها طويلا لما تخللها من لحظات عظيمة ورائعة للرياضة الأردنية، وتمثل ذلك بتأهل 5 ملاكمين إلى أولمبياد طوكيو”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

إستذكر حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، ضحايا تفجيرات مدريد عام 2004، معلقا عبر حسابه الرسمي على (إنستغرام): “16 عاما”.

كايل والكر – إنجلترا

As a player you always want games to go ahead, but in this case the health and safety of the fans has to be put first as without you guys, we wouldn’t have the beautiful game! Wishing Mr Marinakis a speedy recovery! pic.twitter.com/c2PIhDMSU1

— Kyle Walker (@kylewalker2) March 11, 2020