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تغريدات .. المجالي يُهنئ بإنجاز الفحيص وحكيمي يستقبل مولوده

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

رحيم سترلينغ – إنجلترا

شارك لاعب نادي مانشستر سيتي في حملة دعائية لإحدى شركات المياه الغازية، حيث نشر مقطع فيديو له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو يستعرض مهاراته، معلقا: “عمل خفيف”.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

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What do you believe is written in the stars? ✨

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نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورا له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو ينظر إلى السماء، معلقا: “ما رأيك فيما هو مكتوب بالنجوم؟”.

أشرف حكيمي – المغرب

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Alhamdulillah 🤲🏽👶🏽 ❤️Amín❤️

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استقبل مدافع نادي بروسيا دورتموند الألماني، مولوده الجديد، حيث كتب على صورة لطفله نشرها عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام): “الحمد لله”.

ناصر المجالي – أمين عام اللجنة الأولمبية

أشاد المجالي في منشور له عبر حسابه على (فيسبوك) بالإنجاز الكبير الذي حققته سيدات نادي الفحيص لكرة السلة بفوزهن بذهبية ولقب دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، كما هنأ الفارسة الشابة سارة العرموطي بذهبية الفردي لمنافسات القفز عن الحواجز.

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