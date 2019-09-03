“تغريدات النجوم”.. أبو زمع يستذكر الراحل الجوهري وفاسكيز يودّع نافاس

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالله أبو زمع – مدرب فريق الوحدات

استذكر لاعب المنتخب الوطني سابقا والمدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدات، ذكرى وفاة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك): “سبع سنوات.. ربنا يرحمك أستاذي ومعلمي”.

عدي أبو حصوة – لاعب كيك بوكسينغ

عبر لاعب المنتخب الوطني ومنتخب الدرك في رياضة الكيك بوكسينغ، عن تعطشه الكبير لخوض المزيد من النزالات خلال المرحلة المقبلة، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك): “قتال”، مرفقاً معها العديد من الرموز التعبيرية التي تدل على القوة والرغبة بالتحدي.

يوسف عطال – لاعب منتخب الجزائر

نشر اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، صورة له بقميص منتخب بلاده أثناء احتفالهم في التتويج بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، مغردا: “المواجهات، نتطلع إلى ارتداء القميص“، في إشارة إلى استعداد “محاربي الصحراء” لمواجهة بنين وديا.

لوكاس فاسكيز – لاعب ريال مدريد

حرص المهاجم الدولي الإسباني على وداع زميله السابق مع “النادي الملكي” كيلور نافاس، والذي رحل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث نشر صورة له برفقة الحارس الكوستاريكي، معلقا عليها: “لقد كانت بضع سنوات من بورا فيدا، أتمنى لك كل التوفيق يا صديقي”.

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