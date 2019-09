“تغريدات النجوم”.. اغويرو يُهنئ الارجنتين و”ماعز” تسبق فان بيرسي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روبين فان بيرسي – لاعب هولندي معتزل

You just know you made the right call to retire when the goat beats you at the finish line 😂🤣🐐🤷🏻‍♂️

Great 4k Charity run with #BT Media Broadcast and BT Sport at IBC in Amsterdam. @btsport @bt_uk pic.twitter.com/tnuxqFDFez

— Robin van Persie (@Persie_Official) September 14, 2019