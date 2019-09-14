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“تغريدات النجوم”.. اغويرو يُهنئ الارجنتين و”ماعز” تسبق فان بيرسي

منذ ساعتين

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خالد العميري 

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روبين فان بيرسي – لاعب هولندي معتزل

شارك المهاجم الهولندي المعتزل فان بيرسي في لعبة ركض خيرية بالعاصمة الهولندية “امستردام”، مغرداً: “أنت تعلم أنك أجريت المكالمة الصحيحة للتقاعد عندما تسبقك الماعز عند خط النهاية”.

أليسون بيكر – حارس ليفربول

كشف الحارس البرازيلي عن مشاركته ضمن الحملة التي تنظمها منظمة الصحةالعالمية، بنشره صورة له عبر صفحته الشخصية على (تويتر)، كتب عليها: “أتمنى للجميع المشاركة في WalktheTalk New York في 22 سبتمبر، حظا سعيدا.. استمتع، انضم إلينا وانضم إلى دعوة الصحة للجميع”.

هيكتور بيليرين – لاعب آرسنال

نشر اللاعب الاسباني صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع (تويتر) من تدريبات الفريق عقب اقترابه من التعافي من الإصابة التي كانت ألمت به، مشيراً إلى أن عودته للملاعب باتت قريبة جدا.

سيرجيو اغويرو – لاعب مانشستر سيتي

حرص المهاجم الأرجنتيني على تهنئة منتخب بلاده “التانغو” لكرة السلة عقب الفوز الذي حققه على فرنسا بالدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم، مغردا: “في النهاية مبارك لجميع الأولاد، هيا يا أرجنتين”.

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