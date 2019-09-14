“تغريدات النجوم”.. اغويرو يُهنئ الارجنتين و”ماعز” تسبق فان بيرسي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روبين فان بيرسي – لاعب هولندي معتزل

You just know you made the right call to retire when the goat beats you at the finish line 😂🤣🐐🤷🏻‍♂️

Great 4k Charity run with #BT Media Broadcast and BT Sport at IBC in Amsterdam. @btsport @bt_uk pic.twitter.com/tnuxqFDFez — Robin van Persie (@Persie_Official) September 14, 2019

شارك المهاجم الهولندي المعتزل فان بيرسي في لعبة ركض خيرية بالعاصمة الهولندية “امستردام”، مغرداً: “أنت تعلم أنك أجريت المكالمة الصحيحة للتقاعد عندما تسبقك الماعز عند خط النهاية”.

أليسون بيكر – حارس ليفربول

I wish everyone taking part in the #WalktheTalk New York on 22 Sept the best of luck. Have fun, come together & join the call for #HealthForAll Sing up 👉🏼 https://t.co/bUxRLiOg1P pic.twitter.com/bFcmfDZ2xL — Alisson Becker (@Alissonbecker) September 13, 2019

كشف الحارس البرازيلي عن مشاركته ضمن الحملة التي تنظمها منظمة الصحةالعالمية، بنشره صورة له عبر صفحته الشخصية على (تويتر)، كتب عليها: “أتمنى للجميع المشاركة في WalktheTalk New York في 22 سبتمبر، حظا سعيدا.. استمتع، انضم إلينا وانضم إلى دعوة الصحة للجميع”.

هيكتور بيليرين – لاعب آرسنال

نشر اللاعب الاسباني صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع (تويتر) من تدريبات الفريق عقب اقترابه من التعافي من الإصابة التي كانت ألمت به، مشيراً إلى أن عودته للملاعب باتت قريبة جدا.

سيرجيو اغويرو – لاعب مانشستر سيتي

A la final 🏀! Felicitaciones a todos los muchachos 👏👏👏Y vamos 🇦🇷 @cabboficial — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) September 13, 2019

حرص المهاجم الأرجنتيني على تهنئة منتخب بلاده “التانغو” لكرة السلة عقب الفوز الذي حققه على فرنسا بالدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم، مغردا: “في النهاية مبارك لجميع الأولاد، هيا يا أرجنتين”.

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