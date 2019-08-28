خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمن” على هذه المواقع، وبات ينشر أدق تفاصيل حياته وآرائه في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سيرجيو راموس – لاعب ريال مدريد الاسباني

نشر الدولي الاسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، صورة له عبر صفحته الشخصية على (تويتر) وهو يحمل الكرة، مغرداً: “دائما جائع“، في إشارة إلى رغبته الدائمة بالمشاركة وحصد البطولات مع النادي الملكي ومنتخب بلاده.

جيمي فاردي – لاعب ليستر سيتي الانجليزي

شارك الدولي الانجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورة لأبنائه وزوجته، معلقا أعلى الصورة: “عالمي”.

ماريو غوتزه – لاعب بروسيا دورتموند الالماني

تفاعل الدولي الالماني ماريو غوتزه لاعب بروسيا دورتموند، مع صورة له من تدريبات فريقه اثناء مداعبته الكرة، مغرداً: “التركيز على الكرة”، وهي رسالة وجهها اللاعب إلى المشككين بمستقبله، مؤكداً أن تركيزه مع ناديه فقط.

روميلو لوكاكو – لاعب انتر ميلان الايطالي

كشف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان، عن مشاركته في حملة إعلانية لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر لوكاكو فيديو دعائي عبر صفحته الشخصية على (تويتر)، مغردا: “جاءت رسميا إلى ميلان”.

[email protected]