خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمن” على هذه المواقع، وبات ينشر أدق تفاصيل حياته وآرائه في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد النني – لاعب بشيكتاش التركي

نشر الدولي المصري محمد النني – المنضم حديثا إلى بشيكتاش التركي – صورا له أثناء توقيعه على كشوفات ناديه الجديد، مغرداً: “أنا متحمس للغاية للانضمام إلى العمالقة الأتراك بشيكتاش، أتطلع إلى تحقيق أهدافنا في دوري السوبر وبطولة أوروبا، إلى عشاق فريق آرسنال وزملائي الأعزاء، أتمنى كل التوفيق لهذا الموسم، انا متأكد بأنني سأتابع تقدم الفريق من إسطنبول”.

فاييخو – لاعب ولفرهامبتون الانجليزي

تفاعل الدولي الاسباني خيسوس فاييخو مدافع نادي ريال مدريد والمعار إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، مع زيارته الاولى إلى ملعب فريقه الجديد، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، مغرداً عليها: “زيارتنا الأولى”.

أحمد موسى – لاعب النصر السعودي

نشر الدولي النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مع اللاعب جمال بلعمري، معلقاً عليها: “صديقي”.

مبابي – لاعب سان جيرمان الفرنسي

شارك الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، صورة له بقميص ناديه مع متابعيه على موقع (تويتر)، محتفلا بمرور عامين على انضمامه للنادي الباريسي، حيث غرد: “31 – 8 – 2017 توقيعي مع باريس سان جيرمان”.

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