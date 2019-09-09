“تغريدات النجوم”.. ايفرا يسأل دروغبا وكوفاسيتش يُهنئ مودريتش

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماتيو كوفاسيتش – لاعب تشيلسي

هنأ اللاعب الكرواتي مواطنه وزميله السابق في ريال مدريد، لوكا مودريتش، بعيد ميلاده، مغردا: ” عيد ميلاد سعيد يا صديقي! أنت تعرف بالفعل أنني أتمنى لك كل التوفيق في العالم، لذلك أنا فقط سأجعل هذا قصيرا!”.

نادي الأهلي المصري

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع (تويتر)، تصدره قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للبطولات في العالم، بقولها: “الأهلي يحتل صدارة الأندية الـ30 الأكثر تحقيقا للبطولات في العالم، متفوقًا على جميع الأندية العالمية بحسب القائمة التي نشرتها صحيفة ميرور، رغم تجاهلها لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلي”.

مارسيل ديساييه – لاعب فرنسي سابق

حرص نجم منتخب فرنسا السابق على الإحتفال بعيد ميلاده مع عدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، بنشره صورة له رفقة هؤلاء الأبطال، معلقا: “حفل عيد الميلاد مع كمال الأجسام”.

باتريك ايفرا – لاعب فرنسي

نشر اللاعب الفرنسي المعتزل عبر صفحته الرسمية على (تويتر)، صورة له مع الايفواري ديدييه دروغبا، اثناء حضورهما لاحد سباقات (فورمولا1)، حيث تسائل بطريقة ساخرة: ” لماذا تتبعني في كل مكان؟”.

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