خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيان فوكس – لاعب ليستر سيتي الإنجليزي

شارك المدافع النمساوي صورة له مع متابعيه على موقع (تويتر) برفقة زوجته ونجله خلال تواجدهما في المدرسة، مغردا: “فخر الآباء”.

كلاوديو ماركيزيو – لاعب زينيت الروسي

نشر لاعب الوسط الإيطالي صورة له اثناء جلوسه أمام أحد المقاهي، معلقا: “المشكلة في الوصول إلى المواعيد بالوقت المحدد، هو أنه لا يوجد أحد هناك لتقدير ذلك”.

جورجينيو فينالدوم – لاعب ليفربول الانجليزي

أظهر اللاعب الهولندي جانباً من اهتماماته بعيدا عن كرة القدم، حيث نشر صورة له على موقع (تويتر) أثناء تواجده في معسكر “الطواحين”، معلقا: “رياضة اليوجا”.

روبرتو مانشيني – مدرب منتخب إيطاليا

وجّه المدرب الإيطالي رسالة إلى النجم البرازيلي كافو عبر صفحته الرسمية بموقع (تويتر)، جاء فيها: ” لا توجد كلمات يمكن أن تخفف من آلامك، عناق كبير، أنا قريب منك!”.

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